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Колесник Варвара Корнилиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1865

Дочь: Колесник Акилина Павловна

Отец ребёнка: Колесник Павел Михайлович

Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
26.04.1868 ст.

Дочь: Колесник Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Колесник Павел Михайлович

Потихоново, Харківська область
Место жительства
С 1868 ст.
Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
21.06.1871 ст.

Дочь: Колесник Васса Павловна

Отец ребёнка: Колесник Павел Михайлович

Потихоново, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно