Колесник Варвара Корнилиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1865
Дочь: Колесник Акилина Павловна
Отец ребёнка: Колесник Павел Михайлович
Рождение ребёнка
26.04.1868 ст.
Дочь: Колесник Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Колесник Павел Михайлович
Место жительства
С 1868 ст.
Рождение ребёнка
21.06.1871 ст.
Дочь: Колесник Васса Павловна
Отец ребёнка: Колесник Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно