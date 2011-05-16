Сат Еше-Жамсо Буян-цоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСат Еше-Жамсо Буян-цоевич

Сат Еше-Жамсо Буян-цоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.2011

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.2011

Отец: Сат Буян-цо Казак-оолович

Мать: Монгуш Эльвира Дмитриевна