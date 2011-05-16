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Сат Еше-Жамсо Буян-цоевич
Сат Еше-Жамсо Буян-цоевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.05.2011
Пол
Мужской
Отец
Сат Буян-цо Казак-оолович
1983 г.р.
Мать
Монгуш Эльвира Дмитриевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.2011
Отец:
Сат Буян-цо Казак-оолович
Мать:
Монгуш Эльвира Дмитриевна
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