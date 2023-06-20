Коврижных Галахтион Коврижных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Галахтион Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Коврижных Семен (Сенка)

Мать: Коврижных Устинья Коврижных

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Дарья Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Намелфа Коврижных

Рождение ребёнка
1709

Сын: Коврижных Хрисанф

Мать ребёнка: Коврижных Намелфа Коврижных

Рождение ребёнка
1713

Сын: Коврижных Дмитрий

Мать ребёнка: Коврижных Намелфа Коврижных

Рождение ребёнка
1727

Сын: Лев

Мать ребёнка: Коврижных Намелфа Коврижных

Смерть
1747