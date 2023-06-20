Коврижных Галахтион Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Коврижных Семен (Сенка)
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Дарья Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Намелфа Коврижных
Рождение ребёнка
1709
Сын: Коврижных Хрисанф
Мать ребёнка: Коврижных Намелфа Коврижных
Рождение ребёнка
1713
Сын: Коврижных Дмитрий
Мать ребёнка: Коврижных Намелфа Коврижных
Рождение ребёнка
1727
Сын: Лев
Мать ребёнка: Коврижных Намелфа Коврижных
Смерть
1747