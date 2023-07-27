Коробова Мария Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова Мария Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Иванова Гликерия Даниловна

Отец ребёнка: Коробов Даниил Платонович

Конюхово, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Алексей Данилович

Отец ребёнка: Коробов Даниил Платонович

Смерть
Неизвестно
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