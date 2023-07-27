Коробова Мария Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Иванова Гликерия Даниловна
Отец ребёнка: Коробов Даниил Платонович
Конюхово, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробов Алексей Данилович
Отец ребёнка: Коробов Даниил Платонович
Смерть
Неизвестно