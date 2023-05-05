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Аксентьев Артем Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1982

Отец: Аксентьев Петр Николаевич

Мать: Шайхутдинова Нина Гильмитдиновна