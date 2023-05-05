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Аксентьев Артем Петрович
Аксентьев Артем Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.12.1982
Пол
Мужской
Отец
Аксентьев Петр Николаевич
1955 г.р.
Мать
Шайхутдинова Нина Гильмитдиновна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1982
Отец:
Аксентьев Петр Николаевич
Мать:
Шайхутдинова Нина Гильмитдиновна
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