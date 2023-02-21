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Крючков Сергей Юрьевич
Крючков Сергей Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Крючков Юрий Николаевич
1956 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Крючков Юрий Николаевич
Мать: не указана
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