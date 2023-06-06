Зайцев ВИКТОР ИГНАТЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1980
Жена: Зайцева ТАМАРА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
01.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева ТАМАРА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
17.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева ТАМАРА ПЕТРОВНА