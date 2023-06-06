Зайцев ВИКТОР ИГНАТЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев ВИКТОР ИГНАТЬЕВИЧ

Зайцев ВИКТОР ИГНАТЬЕВИЧ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1980

Жена: Зайцева ТАМАРА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
01.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева ТАМАРА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
17.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева ТАМАРА ПЕТРОВНА