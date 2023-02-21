Пацаев Виктор Иванович
Место рожденияг. Актюбинск, Казахская ССР
Дата рождения19.06.1933
Дата смерти30.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1933
Отец: Пацаев Иван Пантелеевич
Мать: Пацаева Мария Сергеевна
г. Актюбинск, Казахская ССР
Место жительства
С 1933
г. Актюбинск, Казахская ССР
Место жительства
С 1948
Нестеров, Нестеровский, Калининградская область
Работа или профессия
С 1955 по 1958
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Образование
До 1955
Пензенский индустриальный институт
Место жительства
По 1955
Рождение ребёнка
23.09.1957
Сын: Пацаев Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Пацаева Вера Александровна
Место жительства
С 1958 по 1971
Работа или профессия
С 1958 по 1968
Рождение ребёнка
15.02.1962
Дочь: Пацаева Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Пацаева Вера Александровна
Работа или профессия
С 1968 по 1971
инженер-исследователь, лётчик-космонавт
Награда
После 30.06.1971
Герой Советского Союза (посмертно)
Награда
1971
Заслуженный мастер спорта СССР (посмертно)
Награда
Неизвестно
Орден Ленина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1971
низкая околоземная орбита
Похороны
1971
Кремлёвская стена, Красная площадь, Москва