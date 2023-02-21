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Пацаев Виктор Иванович

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Место рождения

г. Актюбинск, Казахская ССР

Дата рождения

19.06.1933

Дата смерти

30.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1933

Отец: Пацаев Иван Пантелеевич

Мать: Пацаева Мария Сергеевна

г. Актюбинск, Казахская ССР
Место жительства
С 1933
г. Актюбинск, Казахская ССР
Место жительства
С 1948
Нестеров, Нестеровский, Калининградская область
Работа или профессия
С 1955 по 1958
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Образование
До 1955
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Пензенский индустриальный институт
Место жительства
По 1955
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.09.1957

Сын: Пацаев Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Пацаева Вера Александровна

Место жительства
С 1958 по 1971
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 1958 по 1968
Королёв, Королев, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1962

Дочь: Пацаева Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Пацаева Вера Александровна

Работа или профессия
С 1968 по 1971
Королёв, Королев, Московская область
инженер-исследователь, лётчик-космонавт
Награда
После 30.06.1971
Герой Советского Союза (посмертно)
Награда
1971
Заслуженный мастер спорта СССР (посмертно)
Награда
Неизвестно
Орден Ленина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пацаева Вера Александровна

Смерть
30.06.1971
низкая околоземная орбита
Похороны
1971
Москва, город федерального значения Москва
Кремлёвская стена, Красная площадь, Москва