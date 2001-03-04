Козина Алина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина Алина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.2001

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.2001

Отец: Козин Андрей

Мать: Козина Анастасия Владимировна