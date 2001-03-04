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Козина Алина Андреевна
Козина Алина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.03.2001
Пол
Женский
Отец
Козин Андрей
1972 г.р.
Мать
Козина (Сивцова) Анастасия Владимировна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.2001
Отец:
Козин Андрей
Мать:
Козина Анастасия Владимировна
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