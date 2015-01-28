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Спирин Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2015

Отец: не указан

Мать: Спирина Зоя Николаевна