Мендрек Францишек
Место рожденияЗаленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Дата рождения23.09.1906 ст.
Дата смерти18.05.1976
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1906 ст.
Отец: Мендрек Станислав
Мать: Хелена
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Крещение
24.09.1906 ст.
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
18.05.1976
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя