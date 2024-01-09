Мендрек Францишек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМендрек Францишек

Мендрек Францишек

Место рождения

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

23.09.1906 ст.

Дата смерти

18.05.1976

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1906 ст.

Отец: Мендрек Станислав

Мать: Хелена

Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Крещение
24.09.1906 ст.
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
18.05.1976
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close