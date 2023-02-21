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Борщева Авдотья Симоновна

Место рождения

Обоянский уезд Курской губернии

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Обоянский уезд Курской губернии
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Борщев Михаил Андреевич

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Борщев Михаил Андреевич

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Борщев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Борщев Михаил Андреевич

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борщев Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно