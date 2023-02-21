Борщева Авдотья Симоновна
Место рожденияОбоянский уезд Курской губернии
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Обоянский уезд Курской губернии
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Борщев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Борщев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Борщев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Борщев Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно