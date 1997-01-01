Давыденко (Тетерина) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденко (Тетерина) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1942

Дата смерти

01.01.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1971

Сын: Давыденко Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Давыденко Юрий Максимович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
01.01.1997