Давыденко (Тетерина) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1942
Дата смерти01.01.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1971
Сын: Давыденко Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Давыденко Юрий Максимович
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
01.01.1997