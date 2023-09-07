Субботин Роман Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1864 ст.
Отец: Субботин Николай Иванович
Мать: не указана
Поручитель
11.10.1878 ст.
В у младшего брата Ивана Николаевича Субботина Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 1 Д 317 стр 75 №155м
Бракосочетание
10.11.1891 ст.
Жених - Деревни Косогор запасноотпускной бомбардир лабораторист 27 лет, 1 браком Невеста - Кольцовского прихода и села крестьянская дочь девица 16 лет Источник: ГАПК ППК Ф 37 Оп 6 Д 184 стр 172 №26
Смерть
Неизвестно