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Субботин Роман Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1834 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864 ст.

Отец: Субботин Николай Иванович

Мать: не указана

Поручитель
11.10.1878 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
В у младшего брата Ивана Николаевича Субботина Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 1 Д 317 стр 75 №155м
Бракосочетание
10.11.1891 ст.

Жена: Субботина Александра Евстафьевна

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Жених - Деревни Косогор запасноотпускной бомбардир лабораторист 27 лет, 1 браком Невеста - Кольцовского прихода и села крестьянская дочь девица 16 лет Источник: ГАПК ППК Ф 37 Оп 6 Д 184 стр 172 №26
Смерть
Неизвестно
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