Щербаков Петр Федотович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербаков Петр Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1933

Дочь: Кудрявцева (Щербакова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Щербакова (Романова) Анна Семеновна

с. Красный остров, Волчихинский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно

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