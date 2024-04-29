Щербаков Петр Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербаков Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1933
Дочь: Кудрявцева (Щербакова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Щербакова (Романова) Анна Семеновна
с. Красный остров, Волчихинский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно