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Петр
Петр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1784
Дата смерти
1791
Пол
Мужской
Отец
Андрей Алюх
1744 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец:
Андрей Алюх
Мать: не указана
Смерть
1791
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