Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Андрей Алюх

Мать: не указана

Смерть
1791
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