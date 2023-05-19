Гидель (Михаэлис) Анна Кристина
Место рождения
Дата рожденияМежду 1769 и 1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1769 и 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1800
Сын: Гидель Йохан Якоб
Отец ребёнка: Гидель Йохан Мельхиор
Рождение ребёнка
14.03.1802
Дочь: Юнге Гертруда Вильгельмина
Отец ребёнка: Гидель Йохан Мельхиор
Рождение ребёнка
01.06.1806
Отец ребёнка: Гидель Йохан Мельхиор