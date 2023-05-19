Гидель (Михаэлис) Анна Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гидель (Михаэлис) Анна Кристина

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

Между 1769 и 1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1769 и 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
17.01.1800

Сын: Гидель Йохан Якоб

Отец ребёнка: Гидель Йохан Мельхиор

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
14.03.1802

Дочь: Юнге Гертруда Вильгельмина

Отец ребёнка: Гидель Йохан Мельхиор

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
01.06.1806

Сын: Гидель Готтлиб Эдуард

Отец ребёнка: Гидель Йохан Мельхиор

Рига, Rīga