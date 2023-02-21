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Никулин Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1908 ст.

Дочь: Ишкова Мария Никитична (Никитовна)

Мать ребёнка: Никулина Анна Аникандровна

Плоское, Касторенский муниципальный район, Курская область
д.Плоское (Плоская) в то время относилась к Землянскому уезду Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
1911

Сын: Никулин Михаил Никитич

Мать ребёнка: Никулина Анна Аникандровна

с.Плоское, Землянский уезд, Воронежская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Анна Аникандровна

Смерть
Неизвестно
Касторное, Касторенский муниципальный район, Курская область
Умер рано в больнице от аппендицита (перитонита) (?)