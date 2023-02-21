Никулин Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1908 ст.
Дочь: Ишкова Мария Никитична (Никитовна)
Мать ребёнка: Никулина Анна Аникандровна
Плоское, Касторенский муниципальный район, Курская область
д.Плоское (Плоская) в то время относилась к Землянскому уезду Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Никулина Анна Аникандровна
с.Плоское, Землянский уезд, Воронежская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Касторное, Касторенский муниципальный район, Курская область
Умер рано в больнице от аппендицита (перитонита) (?)