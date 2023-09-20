Мокрица Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрица Дмитрий

Место рождения

Сахалин

Дата рождения

2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2002

Отец: не указан

Мать: Юлия

Сахалин
Место жительства
Неизвестно
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