Сыкчина (Зонова) Ксения Васильева
Место рождениядер. Дедиловская, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Дедиловская, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Сыкчин Артемий Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Татьяна Артемьева
Отец ребёнка: Сыкчин Артемий Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Сыкчин Артемий Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Марья Артемьева
Отец ребёнка: Сыкчин Артемий Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762