Сыкчина (Зонова) Ксения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыкчина (Зонова) Ксения Васильева

Место рождения

дер. Дедиловская, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Дедиловская, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Сыкчин Григорий Артемьев

Отец ребёнка: Сыкчин Артемий Терентьев

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Татьяна Артемьева

Отец ребёнка: Сыкчин Артемий Терентьев

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Сыкчин Федот Артемьев

Отец ребёнка: Сыкчин Артемий Терентьев

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Марья Артемьева

Отец ребёнка: Сыкчин Артемий Терентьев

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыкчин Артемий Терентьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762