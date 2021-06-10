Картышов Григорий Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картышов Григорий Варфоломеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1937

Дата смерти

10.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1969

Сын: Картышов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Картышова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Картышов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Картышова Александра Петровна

Смерть
10.06.2021
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