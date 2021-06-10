Картышов Григорий Варфоломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1937
Дата смерти10.06.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1969
Сын: Картышов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Картышова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Картышов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Картышова Александра Петровна
Смерть
10.06.2021