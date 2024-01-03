Сорокин Григорий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Григорий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1893

Дата смерти

18.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Сорокин Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Войкина Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Ивановна

Сергеевка, Костанайский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Ивановна

Смерть
18.01.1984
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
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