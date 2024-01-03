Сорокин Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1893
Дата смерти18.01.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Войкина Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Ивановна
Сергеевка, Костанайский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Ивановна
Смерть
18.01.1984
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область