Кулимбетова Сания Юлмухаметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулимбетова Сания Юлмухаметовна

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Место рождения

Якты-Куль, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Якты-Куль, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1959

Муж: Мухаметьянов Рафик Агилевич

Рождение ребёнка
10.10.1963

Дочь: Мухаметьянова Гузаль Рафиковна

Отец ребёнка: Мухаметьянов Рафик Агилевич

Рождение ребёнка
08.06.1967

Сын: Мухаметьянов Рафиль Рафикович

Отец ребёнка: Мухаметьянов Рафик Агилевич

Рождение ребёнка
30.01.1970

Дочь: Мухаметьянова Рита Рафиковна

Отец ребёнка: Мухаметьянов Рафик Агилевич

Рождение ребёнка
09.08.1972

Дочь: Мухаметьянова Роза Рафиковна

Отец ребёнка: Мухаметьянов Рафик Агилевич

Смерть
2022