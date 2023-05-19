Кулимбетова Сания Юлмухаметовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1959
Рождение ребёнка
10.10.1963
Дочь: Мухаметьянова Гузаль Рафиковна
Отец ребёнка: Мухаметьянов Рафик Агилевич
Рождение ребёнка
08.06.1967
Сын: Мухаметьянов Рафиль Рафикович
Отец ребёнка: Мухаметьянов Рафик Агилевич
Рождение ребёнка
30.01.1970
Дочь: Мухаметьянова Рита Рафиковна
Отец ребёнка: Мухаметьянов Рафик Агилевич
Рождение ребёнка
09.08.1972
Дочь: Мухаметьянова Роза Рафиковна
Отец ребёнка: Мухаметьянов Рафик Агилевич
Смерть
2022