Мельникова (Красноперова) Пелагея Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Красноперова) Пелагея Даниловна

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Место рождения

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877

Отец: Красноперов Даниил Иоанникиев

Мать: Красноперова Домна Агапиева

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Мельников Михаил Степанович

Отец ребёнка: Мельников Степан Иванов

Рождение ребёнка
21.04.1900 ст.

Дочь: Красноперова Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Мельников Степан Иванов

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Мельников Михаил Степанович

Отец ребёнка: Мельников Степан Иванов

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1909 ст.

Сын: Мельников Василий Степанович

Отец ребёнка: Мельников Степан Иванов

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1912 ст.

Сын: Мельников Павел Степанович

Отец ребёнка: Мельников Степан Иванов

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Мельников Степан Иванов

Смерть
Неизвестно
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