Мельникова (Красноперова) Пелагея Даниловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877
Рождение ребёнка
1896
Сын: Мельников Михаил Степанович
Отец ребёнка: Мельников Степан Иванов
Рождение ребёнка
21.04.1900 ст.
Дочь: Красноперова Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Мельников Степан Иванов
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Мельников Михаил Степанович
Отец ребёнка: Мельников Степан Иванов
Рождение ребёнка
14.02.1909 ст.
Сын: Мельников Василий Степанович
Отец ребёнка: Мельников Степан Иванов
Рождение ребёнка
12.02.1912 ст.
Сын: Мельников Павел Степанович
Отец ребёнка: Мельников Степан Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Мельников Степан Иванов
Смерть
Неизвестно