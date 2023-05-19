Харитон Лаврентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти06.02.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Лаврентий Петров
Мать: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Аграфена Харитонова
Мать ребёнка: Мария Карпова
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Агрипина Харитонова
Мать ребёнка: Мария Карпова
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Агафья Харитонова
Мать ребёнка: Мария Карпова
Рождение ребёнка
1865
Сын: Конон Харитонов
Мать ребёнка: Мария Карпова
Рождение ребёнка
1869
Сын: Евфимий Харитонов
Мать ребёнка: Параскева Самуилова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.02.1897