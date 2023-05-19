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Харитон Лаврентьев

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

06.02.1897

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Лаврентий Петров

Мать: Евдокия Петрова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Аграфена Харитонова

Мать ребёнка: Мария Карпова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Агрипина Харитонова

Мать ребёнка: Мария Карпова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Агафья Харитонова

Мать ребёнка: Мария Карпова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Конон Харитонов

Мать ребёнка: Мария Карпова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Евфимий Харитонов

Мать ребёнка: Параскева Самуилова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.02.1897
Жуково, Осташковский, Тверская область