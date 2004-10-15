Ионова Вероника Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.2004
Место жительства
С 15.10.2004 по 26.01.2017
Москва, город федерального значения Москва
район Северное Медведково
Образование
С 01.09.2011 по 25.06.2022
Школа «Глория»
Место жительства
26.01.2017
Мытищи, Мытищи, Московская область
поселок Пироговский
Образование
С 01.09.2022 по ?.07.2026
МГПУ