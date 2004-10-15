Ионова Вероника Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионова Вероника Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.2004

Отец: Ионов Алексей Николаевич

Мать: Патрикеева Ирина Джолдошевна

Место жительства
С 15.10.2004 по 26.01.2017
Москва, город федерального значения Москва
район Северное Медведково
Образование
С 01.09.2011 по 25.06.2022
Школа «Глория»
Место жительства
26.01.2017
Мытищи, Мытищи, Московская область
поселок Пироговский
Образование
С 01.09.2022 по ?.07.2026
МГПУ