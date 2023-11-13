(Толмачева()) Марфа Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Толмачева()) Марфа Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Толмачев Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Толмачев Сергей

Рождение ребёнка
1749

Сын: Толмачев Гаврила Сергеевич

Отец ребёнка: Толмачев Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Толмачев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Сергей

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