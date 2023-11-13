(Толмачева()) Марфа Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Толмачев Афанасий Сергеевич
Отец ребёнка: Толмачев Сергей
Рождение ребёнка
1749
Сын: Толмачев Гаврила Сергеевич
Отец ребёнка: Толмачев Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Толмачев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толмачев Сергей