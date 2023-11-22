Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Игумнов Егор
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Игумнов Егор
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Игумнов Егор
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Игумнов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игумнов Егор
Смерть
Неизвестно