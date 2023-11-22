Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВера Григорьевна

Вера Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Игумнов Егор

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Игумнов Егор

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Игумнов Егор

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Игумнов Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игумнов Егор

Смерть
Неизвестно
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