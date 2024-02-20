Долгий Александр Андреевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения1883
Дата смерти11.03.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Долгий Андрей Федорович
Бракосочетание
29.04.1901
Рождение ребёнка
30.09.1902
Сын: Долгий Михаил Александрович
Мать ребёнка: Долгая (Руденко) Анна Домиановна
Рождение ребёнка
20.10.1904
Сын: Долгий Григорий Александрович
Мать ребёнка: Долгая (Руденко) Анна Домиановна
Смерть
11.03.1906
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Рождение ребёнка
16.03.1906
Сын: Долгий Алексей Александрович
Мать ребёнка: Долгая (Руденко) Анна Домиановна