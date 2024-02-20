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Долгий Александр Андреевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1883

Дата смерти

11.03.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Долгий Андрей Федорович

Мать: Долгая Агриппина Якимовна

Бракосочетание
29.04.1901

Жена: Долгая (Руденко) Анна Домиановна

Рождение ребёнка
30.09.1902

Сын: Долгий Михаил Александрович

Мать ребёнка: Долгая (Руденко) Анна Домиановна

Рождение ребёнка
20.10.1904

Сын: Долгий Григорий Александрович

Мать ребёнка: Долгая (Руденко) Анна Домиановна

Смерть
11.03.1906
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Рождение ребёнка
16.03.1906

Сын: Долгий Алексей Александрович

Мать ребёнка: Долгая (Руденко) Анна Домиановна

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