Лашков Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения07.09.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1906
Рождение ребёнка
16.12.1931
Дочь: Алефтина Михайловна
Мать ребёнка: Лашкова Любовь Давыдовна
Рождение ребёнка
21.12.1941
Дочь: Богаева Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Лашкова Любовь Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лашкова Любовь Давыдовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно