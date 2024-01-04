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Лашков Михаил Федорович

Место рождения

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

07.09.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1906

Отец: Лашков Федор Андреевич

Мать: Лашкова Аксиния (Ксения) Евдокимовна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.12.1931

Дочь: Алефтина Михайловна

Мать ребёнка: Лашкова Любовь Давыдовна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.1941

Дочь: Богаева Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Лашкова Любовь Давыдовна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лашкова Любовь Давыдовна

Место жительства
Неизвестно
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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