Боженко (Ущенко) Дарья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженко (Ущенко) Дарья Федотовна

Место рождения

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

01.01.1885

Дата смерти

25.05.1955

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1885

Отец: Ущенко Федот Кузьмич

Мать: не указана

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Боженко Петр Александрович

Отец ребёнка: Боженко Александр Иванович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.12.1923

Сын: Боженко Виктор Александрович

Отец ребёнка: Боженко Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
25.05.1955