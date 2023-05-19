Боженко (Ущенко) Дарья Федотовна
Место рождения
Дата рождения01.01.1885
Дата смерти25.05.1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1885
Отец: Ущенко Федот Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Боженко Петр Александрович
Отец ребёнка: Боженко Александр Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1923
Сын: Боженко Виктор Александрович
Отец ребёнка: Боженко Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
25.05.1955