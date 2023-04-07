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Аксинья Степановна
Аксинья Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1794
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Степан Васильевич
1762 г.р.
Мать
Мария Кузьминична
1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Степан Васильевич
Мать:
Мария Кузьминична
Смерть
Неизвестно
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