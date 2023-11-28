Бараева (Плеханова) Ольга Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1962
Рождение ребёнка
01.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бараев Сергей Вячеславович
Рождение ребёнка
10.07.1988
Дочь: Кузмина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Бараев Сергей Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно