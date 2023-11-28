Бараева (Плеханова) Ольга Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бараева (Плеханова) Ольга Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1962

Отец: Плеханов Евгений Ермолаевич

Мать: Плеханова Раиса Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бараев Сергей Вячеславович

Рождение ребёнка
10.07.1988

Дочь: Кузмина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Бараев Сергей Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бараев Сергей Вячеславович

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