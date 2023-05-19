Зорина (Зорина) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина (Зорина) Елена Ивановна

Место рождения

Бегичи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

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Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Зорина Гликирия Назариева

Бегичи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Зорин Егор Семенович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1910

Сын: Зорин Василий Семенович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Николай Семенович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковья Семеновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Семеновна

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно