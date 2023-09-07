Колбецкая (Левицкая) Павла Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбецкая (Левицкая) Павла Ксенофонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Колбецкий Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Колбецкий Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбецкий Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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