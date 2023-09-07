Колбецкая (Левицкая) Павла Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Колбецкий Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Колбецкий Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)