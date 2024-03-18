Черепанов Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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1948 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Углегорск, Углегорский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
11.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.1948

Сын: Черепанов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ранцево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1962

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