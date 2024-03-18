Черепанов Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Углегорск, Углегорский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
11.08.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.1948
Сын: Черепанов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ранцево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1962