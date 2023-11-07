Барабанова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1863
Сын: Барабанов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Барабанов Василий Иванович
Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно