Барабанова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1863

Сын: Барабанов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Барабанов Василий Иванович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабанов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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