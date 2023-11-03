Прокопьева (Рекина) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьева (Рекина) Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1880

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Рекин Григорий Иванов

Мать: Рекина Елена Ивановна

Бракосочетание
После 1839

Муж: Прокопьев Андрей Федоров

Рождение ребёнка
23.12.1844

Сын: Прокопьев Ефимий Андреев

Отец ребёнка: Прокопьев Андрей Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Прокопьев Андрей Федоров

Смерть
1880
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