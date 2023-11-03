Прокопьева (Рекина) Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Рекин Григорий Иванов
Мать: Рекина Елена Ивановна
Бракосочетание
После 1839
Рождение ребёнка
23.12.1844
Отец ребёнка: Прокопьев Андрей Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Прокопьев Андрей Федоров
Смерть
1880