Вискунова Матрёна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1891 ст.
Дочь: Куренева Аграфена Матвеевна
Отец ребёнка: Вискунов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1891 ст.
Дочь: Куренева Аграфена Матвеевна
Отец ребёнка: Вискунов Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно