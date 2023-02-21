Вискунова Матрёна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вискунова Матрёна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1891 ст.

Дочь: Куренева Аграфена Матвеевна

Отец ребёнка: Вискунов Матвей Иванович

Вискунова 2-я, Пелымская волость, Туринский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1891 ст.

Дочь: Куренева Аграфена Матвеевна

Отец ребёнка: Вискунов Матвей Иванович

Вискунова 2-я, Пелымская волость, Туринский уезд
Смерть
Неизвестно