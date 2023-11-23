Благовещенская Матрёна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Алексей Григорьевич
Мать: Мавра Сергеева
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Благовещенский Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Благовещенский Дмитрий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно