Благовещенская Матрёна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благовещенская Матрёна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Алексей Григорьевич

Мать: Мавра Сергеева

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Благовещенский Дмитрий Андреев

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Благовещенский Дмитрий Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благовещенский Дмитрий Андреев

Смерть
Неизвестно
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