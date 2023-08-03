Чаусов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаусов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Чаусов Евдоким

Мать: Чаусова Ефимия

Смерть
Неизвестно
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