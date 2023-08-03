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Чаусов Иван
Чаусов Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1875
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Чаусов Евдоким
1848 г.р.
Мать
Чаусова (Есипова) Ефимия
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Чаусов Евдоким
Мать:
Чаусова Ефимия
Смерть
Неизвестно
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