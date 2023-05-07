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Гусаров Геннадий Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.?

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.?

Отец: Гусаров Геннадий

Мать: Гусарова Валентина Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарова Кира Геннадьевна

Мать ребёнка: Гусарова Олеся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусаров Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Гусарова Олеся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусаров Данил Геннадьевич

Мать ребёнка: Гусарова Олеся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусарова Олеся