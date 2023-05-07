Гусаров Геннадий Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.?
Отец: Гусаров Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарова Кира Геннадьевна
Мать ребёнка: Гусарова Олеся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусаров Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Гусарова Олеся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусаров Данил Геннадьевич
Мать ребёнка: Гусарова Олеся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусарова Олеся