Четверикова Ирина Авраамиева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1890 ст.
Сын: Четвериков Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Четвериков Иван Феодосов
Восприемник: того же починка крестьянин Илья Александров Четвериков
Рождение ребёнка
29.11.1893 ст.
Сын: Четвериков Андрей Иванович
Отец ребёнка: Четвериков Иван Феодосов
Смерть
Неизвестно