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Четверикова Ирина Авраамиева

Место рождения

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1890 ст.

Сын: Четвериков Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Четвериков Иван Феодосов

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Восприемник: того же починка крестьянин Илья Александров Четвериков
Рождение ребёнка
29.11.1893 ст.

Сын: Четвериков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Четвериков Иван Феодосов

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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