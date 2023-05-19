Василий Лаврентьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1768
Дата смерти1800
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Бракосочетание
До 1785
Жена: Настасья Иванова
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Упоминание
1788
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
1800