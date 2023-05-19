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Василий Лаврентьев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Вычислено 1768

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768

Отец: Башилов Лаврентий Гордеев

Мать: Башилова Пелагея Степанова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
До 1785

Жена: Настасья Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Упоминание
1788
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
1800