Вершинина (Павлюкова) Татьяна Силаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Павлюкова) Татьяна Силаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлюков Сила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1940

Дочь: Чурина Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Вершинин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вершинина Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Вершинин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вершинина Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Вершинин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Вершинин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Вершинин Григорий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Григорий Степанович

Смерть
1943