Вершинина (Павлюкова) Татьяна Силаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлюков Сила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1940
Дочь: Чурина Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Вершинин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вершинина Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Вершинин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вершинина Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Вершинин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Вершинин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Вершинин Григорий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943