Пероговская (Мейхер) Людмила Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1960
Отец: Мейхер Степан Афанасьевич
Мать: Мейхер Ксения Петровна
Рождение ребёнка
30.11.1980
Дочь: Назаренко Ксения Павловна
Отец ребёнка: Пероговский Павел Михайлович
Рождение ребёнка
17.02.1989
Сын: Пероговский Андрей Павлович
Отец ребёнка: Пероговский Павел Михайлович