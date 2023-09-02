Пероговская (Мейхер) Людмила Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пероговская (Мейхер) Людмила Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1960

Отец: Мейхер Степан Афанасьевич

Мать: Мейхер Ксения Петровна

Рождение ребёнка
30.11.1980

Дочь: Назаренко Ксения Павловна

Отец ребёнка: Пероговский Павел Михайлович

Рождение ребёнка
17.02.1989

Сын: Пероговский Андрей Павлович

Отец ребёнка: Пероговский Павел Михайлович

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