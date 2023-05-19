Федорова (Федорова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Федорова) Анна Сергеевна

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

11.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Федоров Сергей Федорович

Мать: Федорова Варвара Васильевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Гор. Коломна Московской обл.
Бракосочетание
21.01.1917

Муж: Скворцов Николай Петрович

Спас-Михнево, Раменский муниципальный район, Московская область
Церковь Спасс-Михнево Бронницкого района МО
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Скворцов Николай Петрович

Рождение ребёнка
06.02.1933

Дочь: Солодкова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Скворцов Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Скворцов Николай Петрович

Россия
Россия
Смерть
11.02.1987
Москва, город федерального значения Москва
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Калитниковское кладбище