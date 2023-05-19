Федорова (Федорова) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти11.02.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Гор. Коломна Московской обл.
Бракосочетание
21.01.1917
Спас-Михнево, Раменский муниципальный район, Московская область
Церковь Спасс-Михнево Бронницкого района МО
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Скворцов Николай Петрович
Рождение ребёнка
06.02.1933
Дочь: Солодкова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Скворцов Николай Петрович
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Скворцов Николай Петрович
Россия
Россия
Смерть
11.02.1987
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Калитниковское кладбище