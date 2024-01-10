Манаева (Манаева) Минслу Абдрахманова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаева (Манаева) Минслу Абдрахманова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Газимулла Сайфуллович

Рождение ребёнка
20.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Газимулла Сайфуллович

Рождение ребёнка
20.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Газимулла Сайфуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаев Газимулла Сайфуллович

Место жительства
Неизвестно
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
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