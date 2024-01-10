Манаева (Манаева) Минслу Абдрахманова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1955
Рождение ребёнка
20.06.1956
Рождение ребёнка
20.08.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан