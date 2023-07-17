Нивина Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нивина Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1958

Дочь: Кафидова Лидия

Мать ребёнка: Мария

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нивина Николай

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно