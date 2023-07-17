Нивина Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1958
Дочь: Кафидова Лидия
Мать ребёнка: Мария
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нивина Николай
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Неизвестно