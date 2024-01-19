Филанида Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1835
Дата смертиДо 1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1852
поручитель по невесте деревни Креней крестьянский сын Платон Николаевич по жениху деревни Ербулихи крестьянин Исус Егорович и деревни Стремихи Дмитрий Васильевич
Смерть
До 1853