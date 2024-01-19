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Филанида Ивановна

Место рождения

Крени, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

До 1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Крени, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
30.01.1852

Муж: Серов Афанасий Егорович

Горбулиха, Кубино-Озерский район, Северный край
поручитель по невесте деревни Креней крестьянский сын Платон Николаевич по жениху деревни Ербулихи крестьянин Исус Егорович и деревни Стремихи Дмитрий Васильевич
Смерть
До 1853
Горбулиха, Кубино-Озерский район, Северный край
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